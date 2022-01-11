В ближайшие недели Омикроном заразится более 50% населения Европы, – ВОЗ

В Европейском регионе в первую неделю 2022 года зарегистрировали более 7 миллионов случаев COVID-19. По миру все больше распространяется именно вариант коронавируса Омикрон.

Вскоре он может заполонить более половины Европы. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге.

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Омикрон станет доминирующим

По его словам, показатели смертности остаются стабильными и продолжают оставаться самыми высокими в странах с высокой заболеваемостью COVID-19. Всё это на фоне низкого уровня вакцинации населения.

"Он (Омикрон – 24 канал) быстро становится доминирующим вирусом в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах", – объяснил Клюге.

При таких темпах Институт показателей и оценивания здоровья (IHME) прогнозирует, что более 50% населения региона будут инфицированы Омикроном в ближайшие 6 – 8 недель,

– заявил он.

Число больных только растет

Количество новых случаев в Европе выросло вдвое всего за неделю. По состоянию на 10 января 26 стран сообщили, что более 1% их населения инфицируется COVID-19 еженедельно.

В общей сложности, по данным организации, 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о том, что обнаружили Омикрон-штамм коронавируса.

Чем опасен Омикрон

Данные, собранные за последние недели, подтверждают, что Омикрон обладает высокой способностью к распространению. Все из-за многочисленного количества мутаций, которые позволяют ему легче закрепляться на клетках человека.

В ВОЗ отметили, что Омикроном могут заразиться даже те, кто раньше был инфицирован или вакцинирован. Поэтому сейчас и наблюдается рост количества госпитализаций пациентов с COVID-19.

Вместе с тем штамм вызывает болезнь в легкой форме. Основными его симптомами считают сухой кашель, общую боль по всему телу, ночную потливость и лихорадку. Эти симптомы легко спутать с обычным ОРВИ.

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