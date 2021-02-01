Удалось установить молекулярный путь, с помощью которого раковые клетки избегают атаки иммунной системы. Теперь ученые лучше понимают, почему иммунотерапия различных типов рака работает только у некоторых пациентов, и разрабатывают новые стратегии лечения.

Источник: EurekAlert

Ученые из Мичиганского университета наблюдали за пациентами и грызунами, которые по каким-либо причинам не реагировали на иммунотерапию.

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Ключевые выводы

STC1 связан с низкой активацией Т-клеток и меньшими шансами на жизнь среди пациентов с меланомой, получавших иммунотерапию.

STC1 также снижает шансы на жизнь при 10 различных типах рака.

Дальнейшие эксперименты показали, что, работая внутри раковой клетки, STC1 блокирует сигнал обезвреживания клетки и таким образом позволяет ей избегать атак Т-клеток, которіе запускаются иммунной системой для борьбы с опухолью.

Что это значит

Если этот сигнал нарушен, макрофаги не могут эффективно поедать умирающие опухолевые клетки. Но если разблокировать механизм, это, вероятно, существенно повысит эффективность иммунотерапии.

Однако пока основная проблема заключается в том, что STC1 располагается внутри клетки, а иммунотерапия по методу контрольных точек основана на взаимодействии с поверхностью раковых клеток.

Это означает, что традиционный подход с использованием антител не сработает,

- заметили авторы исследования.

Сейчас команда разрабатывает соединение, которое могло бы проникать внутрь клетки, чтобы помешать STC1.