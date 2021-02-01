Блокирует лечение 10 типов рака: Ученые нашли критически важный белок
Удалось установить молекулярный путь, с помощью которого раковые клетки избегают атаки иммунной системы. Теперь ученые лучше понимают, почему иммунотерапия различных типов рака работает только у некоторых пациентов, и разрабатывают новые стратегии лечения.
Источник: EurekAlert
Ученые из Мичиганского университета наблюдали за пациентами и грызунами, которые по каким-либо причинам не реагировали на иммунотерапию.
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Ключевые выводы
- STC1 связан с низкой активацией Т-клеток и меньшими шансами на жизнь среди пациентов с меланомой, получавших иммунотерапию.
- STC1 также снижает шансы на жизнь при 10 различных типах рака.
Что это значит
Если этот сигнал нарушен, макрофаги не могут эффективно поедать умирающие опухолевые клетки. Но если разблокировать механизм, это, вероятно, существенно повысит эффективность иммунотерапии.
Однако пока основная проблема заключается в том, что STC1 располагается внутри клетки, а иммунотерапия по методу контрольных точек основана на взаимодействии с поверхностью раковых клеток.
Это означает, что традиционный подход с использованием антител не сработает,
- заметили авторы исследования.
Сейчас команда разрабатывает соединение, которое могло бы проникать внутрь клетки, чтобы помешать STC1.
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