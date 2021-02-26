В мире продолжается крупнейшая кампания в истории вакцинации. По данным, собранным Bloomberg, в 100 странах было уже введено более 225 миллионов доз.

Так, процесс вакцинации против COVID-19 начался уже в 100 из 193 стран мира.

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Страны, где сделали наибольшее количество прививок против коронавируса

США – 68,2 миллиона доз;

Китай – 40,5 миллионов доз;

Великобритания – 19,3 миллиона доз;

Индия – 13 миллионов доз;

Турция – 8 миллионов доз.

Вакцинация по охвату против коронавируса:

Израиль: на 100 человек получили прививки 86,9, Сейшельские острова (73,44), Объединенные Арабские Эмираты (54,39), Великобритания (29,03), Мальдивы (26,43).

Количество людей, получивших первую прививку в Украине

Первая партия вакцины – 500 тысяч доз – от компании AstraZeneca индийского производства прибыла в Украину 23 февраля. Президент Владимир Зеленский заявил, что этот препарат является одним из лучших в мире.

Всего с начала массовой вакцинации первые прививки получили уже 1 338 украинцев. Сейчас больше всего людей вакцинировались в Черкасской области – 180. За минувшие сутки, 25 февраля, в Украине сделали 1 179 прививок против коронавируса. Что интересно, за сутки было больше мужчин, чем женщин: это 792 против 387.

По состоянию на 25 февраля пришли новости о первых неблагоприятных последствиях после иммунизации у 7 человек.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала