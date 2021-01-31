ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) призывает развитые страны темпы вакцинации у себя несколько замедлить. Ведь препаратов должно хватить и менее состоятельным странам.

Источник: BBC

Сейчас 95% всех прививок против коронавируса в мире приходятся на 10 стран. И только 2 страны с низким и средним уровнем доходов начали вакцинацию.

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ВОЗ попросила богатые страны "остановиться"

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис уверена, что богатые страны (например Великобритания) должны временно остановить иммунизацию, когда сделают прививки всем приоритетным группам.

Просим все страны, которые имеют такую возможность: остановитесь. Подождите другие группы – страны, где еще не начали вакцинацию. Вместо того чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все, и делать это надо вместе,

– заявила она.

Харрис раскритиковала введенный в Евросоюзе контроль над экспортом вакцин против COVID-19.

ЕС это сделал из-за скандала вокруг недостаточных поставок вакцин определенных производителей. Чтобы препаратов хватило, фирмы-производители обязали получать разрешение перед вывозом доз за пределы ЕС.

К слову, ранее глава ВОЗ Тедрос Гебреисус говорил, что 49 богатых стран закупили более 39 миллионов доз вакцины. То есть, возникло глобальное неравенство в распределении вакцин против коронавируса, из-за чего пандемия может затянуться.