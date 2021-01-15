В ООН подтвердили, что некоторые страны закупают вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны делиться вакцинами, ведь "вакционализм обречен на провал".

Генсек ООН добавил, что это задержит глобальное восстановление от пандемии. Об этом говорилось в видеообращении Антониу Гутерриша на странице в твиттере.

Важно В ВОЗ бьют тревогу: богатые страны скупили большую часть вакцин от COVID-19

Он призвал их делиться COVID-вакцинами с другими странами.

Вакцины быстро доходят до стран с высоким уровнем доходов, тогда как в беднейших странах мира их вообще нет. Некоторые страны заключают побочные контракты, даже закупая сверх потребностей,

– сказал он.

Заметим, что ранее Всемирная организация здравоохранения обвинила богатые страны в скупке большей части вакцин от коронавируса. ВОЗ подчеркнула, что из-за таких действий богатых стран самые бедные могут остаться без доступа к COVID-вакцинам.

Когда Украина получит вакцину от COVID-19

По данным Офиса Президента, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech.

по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech. Первый этап вакцинации должен начаться в феврале 2021 года. В Украине создадут 375 мобильных бригад, которые будут проводить прививки.

вакцинации должен начаться в В Украине создадут В то же время Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года.

Ранее план вакцинации предусматривал 4 этапа и приоритетные группы. Правда, в Минздраве заявляли, что его будут обновлять.



Этапы вакцинации от коронавируса в Украине / инфографика 24 канала