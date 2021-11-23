Богослов подделал медицинскую лицензию

В конце прошлого – начале этого года мужчина подал заявление с поддельной лицензией о медицинской практике, а затем работал в двух центрах вакцинации в Баварии. Он также был привлечен к мобильным бригадам вакцинации в домах по уходу и для пожилых людей.

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Что угрожает мужчине

Теперь прокуратура обвиняет его в нанесении опасных телесных повреждений, подделке документов и мошенничестве.

Пока нет никаких признаков осложнений со здоровьем у людей, вакцинированных благодаря его деятельности.

Тем не менее, обвинения, связанные с телесными повреждениями, против него применяются, поскольку он "не имеет необходимой квалификации врача, а необходимое согласие вакцинированного было получено обманом".

Какие мотивы богослова

В прокуратуре отмечают, что мужчина не рассказывает о мотивах своего поступка. Он лишь признал подлог лицензии на медицинскую практику.

Если мужчину признают виновным, ему может угрожать заключение.