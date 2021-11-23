Богослов выдавал себя за врача и сделал 1,4 тысячи прививок от COVID-19.
Источник:Spiegel Online
В Германии 50-летний богослов выдавал себя за врача и проводил вакцинацию от коронавирусной болезни. Таким образом мужчина сделал 1,4 тысячи прививок.
Богослов подделал медицинскую лицензию
В конце прошлого – начале этого года мужчина подал заявление с поддельной лицензией о медицинской практике, а затем работал в двух центрах вакцинации в Баварии. Он также был привлечен к мобильным бригадам вакцинации в домах по уходу и для пожилых людей.
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Что угрожает мужчине
Теперь прокуратура обвиняет его в нанесении опасных телесных повреждений, подделке документов и мошенничестве.
Пока нет никаких признаков осложнений со здоровьем у людей, вакцинированных благодаря его деятельности.
Тем не менее, обвинения, связанные с телесными повреждениями, против него применяются, поскольку он "не имеет необходимой квалификации врача, а необходимое согласие вакцинированного было получено обманом".
Какие мотивы богослова
В прокуратуре отмечают, что мужчина не рассказывает о мотивах своего поступка. Он лишь признал подлог лицензии на медицинскую практику.
Если мужчину признают виновным, ему может угрожать заключение.