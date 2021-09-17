Боялись умереть, – пациенты с COVID-19 рассказали врачу, почему не вакцинировались

Абсолютное большинство людей, которые попадают в больницу с диагнозом COVID-19, невакцинированные. В Черновицкой областной клинической больнице из почти 130 "коронавирусных" пациентов только один был вакцинированным, но он перенес болезнь достаточно легко.

Об этом в эфире 24 канала рассказала врач-инфекционист Черновицкой ОКБ Ольга Кобевко. По ее словам, всех пациентов опрашивают и спрашивают о том, почему они невакцинированные – вариантов немало.

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"Есть люди, которые говорят, что просто боялись умереть, поэтому не кололи себе вакцину", – подчеркнула Кобевко.

Пациенты рассказали, почему не вакцинировались

Те пациенты, которые боялись умереть, в стационаре видят сложных пациентов и ежедневные реанимационные мероприятия, летальные случаи. Поэтому их врачи переспрашивают, что страшнее – попробовать вакцину, от которой в Черновицкой области никто не умер, или наблюдать, как задыхаются люди.

Существуют и другие причины, почему пациенты не делали прививок. В частности известно о таких:

медики не пришли и не вакцинировали их принудительно;

вакцинация – это лишь зарабатывание денег;

запрет церкви, особенно Московского патриархата.

"Многих людей даже в стационаре с этим состоянием нельзя убедить, что нужна была вакцинация", – отметила Кобевко.

Впрочем, есть и такие, что привозят в больницу родственников, видят все ужасы и сразу идут вакцинироваться сами и приглашают всех родных, которые еще здоровы. У тех, кто не имеет прививки, болезнь развивается очень стремительно.

У нас пока нет вакцинированных пациентов в тяжелом состоянии. Это показатель, что вакцина действительно действует, предохраняет людей от тяжелого течения болезни и развития осложнений. Ольга Кобевко Врач-инфекционист Черновицкой ОКБ

Врач рассказала, почему пациенты с COVID-19 не вакцинировались: видео​

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