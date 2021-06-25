Мы собрали самые популярные вопросы о здоровье сердца, которые чаще всего задают врачу на приеме, и попросили ответить на них Андрея Капталана, кардиолога, кандидата медицинских наук, заведующего отделением Клиники для взрослых Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

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Какие "сердечные" симптомы свидетельствуют о наличии проблемы и необходимости обратиться к кардиологу?

Боль в груди – один из самых распространенных симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. Боль имеет сжимающий характер (ощущение груза, который давит на грудь). Этот неприятный симптом появляется не сразу, а уже тогда, когда проблема приобретает серьезный характер. Ни в коем случае нельзя игнорировать боли такого характера, особенно, если боль интенсивная и регулярно повторяется.

– один из самых распространенных симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. Боль имеет сжимающий характер (ощущение груза, который давит на грудь). Этот неприятный симптом появляется не сразу, а уже тогда, когда проблема приобретает серьезный характер. Ни в коем случае нельзя игнорировать боли такого характера, особенно, если боль интенсивная и регулярно повторяется. Учащенное сердцебиение. Частота пульса может незначительно меняться в течение дня. Но если вы чувствуете учащенный пульс в течение длительного времени – обязательно обратитесь к врачу и пройдите обследование. Так как это может свидетельствовать о наличии расстройств сердечно-сосудистой системы и сердечных заболеваниях.

Частота пульса может незначительно меняться в течение дня. Но если вы чувствуете учащенный пульс в течение длительного времени – обязательно обратитесь к врачу и пройдите обследование. Так как это может свидетельствовать о наличии расстройств сердечно-сосудистой системы и сердечных заболеваниях. Боль в животе. Симптомом сердечных заболеваний может быть и боль в других частях тела. Например, может показаться, что резкая жгучая боль возникла в желудке, а на самом деле будет болеть сердце. Также иногда может ощущаться боль в челюсти или спине.

Симптомом сердечных заболеваний может быть и боль в других частях тела. Например, может показаться, что резкая жгучая боль возникла в желудке, а на самом деле будет болеть сердце. Также иногда может ощущаться боль в челюсти или спине. Бледность кожи. Она возникает из-за того, что кровь человека, страдающего заболеваниями сердечно-сосудистой системы, плохо циркулирует, а клетки не получают необходимое количество кислорода.

Она возникает из-за того, что кровь человека, страдающего заболеваниями сердечно-сосудистой системы, плохо циркулирует, а клетки не получают необходимое количество кислорода. Ощущение удушья может быть признаком сердечной недостаточности и сердечного приступа.

может быть признаком сердечной недостаточности и сердечного приступа. Боль в руке. Боль, идущая вниз по левой руке или отдающая в шею, вероятнее всего связана с сердцем.

Боль, идущая вниз по левой руке или отдающая в шею, вероятнее всего связана с сердцем. Чрезмерное потоотделение (особенно в состоянии покоя) может свидетельствовать об осложнениях в работе сердечно-сосудистой системы или внезапном сердечном приступе (сначала человека бросает в холодный пот, а затем начинается чрезмерное потоотделение).

(особенно в состоянии покоя) может свидетельствовать об осложнениях в работе сердечно-сосудистой системы или внезапном сердечном приступе (сначала человека бросает в холодный пот, а затем начинается чрезмерное потоотделение). Отек лодыжек может быть признаком сердечной недостаточности.

может быть признаком сердечной недостаточности. Ощущение сильной усталости. Причиной является затруднение циркуляции крови по артериям, из-за чего клетки не получают должное количество кислорода. Часто возникает перед сердечным приступом и, обычно, беспокоит женщин. Иногда ощущение сильной усталости может появляться и за несколько недель до появления других признаков сердечных заболеваний.

Насколько опасно повышение артериального давления? Как его снизить?

Для большинства людей нормальным считается артериальное давление не выше 140/90. При таких цифрах наши сосуды чувствуют себя комфортно и не повреждаются.

То есть, если ваше давление никогда не повышается больше, чем 140/90, могу вас поздравить – к многочисленной когорте гипертоников вы не относитесь.

Но мой совет для вас – заниматься профилактикой, чтобы так оставалось и впредь.

Андрей Капталан – советы врача / Фото – 24 канал

Есть отдельные группы людей, у которых давление ни в коем случае не должно превышать 130/85. О ком идет речь? Это люди с сахарным диабетом или с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями (которые имеют в прошлом перенесенный инфаркт или инсульт, сердечную недостаточность, хроническое заболевание почек и др).

Высокое давление без надлежащего лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения, проблемам с потенцией, памятью, а также к преждевременному старению и уменьшению продолжительности жизни. Уровень давления зависит и от диеты, и от физических нагрузок, и от качества сна. Избыток соли, жиров и сахара в сочетании с неподвижным стилем жизни тоже может привести к высокому уровню давления.

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Если верхние значения давления выше 180, нижние – выше 120, а также вы чувствуете боль в груди, головокружение, одышку, то это состояние называется "гипертонический криз". Нужно немедленно обратиться к врачу, так как существует высокий риск инфаркта или инсульта.

Если у вас резко повысилось давление, а возможности попасть к врачу в этот момент нет, попробуйте глубоко дышать. Потому что одним из самых частых факторов повышенного давления является стресс.

Сядьте, расслабьтесь и закройте глаза, делайте глубокие вдохи — старайтесь дышать не грудью, а животом. Задерживайте дыхание на 5 – 7 секунд. Это увеличит приток крови к внутренним органам и конечностям, благодаря чему артериальное давление снизится.

Можно принять валериану или корвалол. Эти препараты являются мощным успокаивающим, помогают бороться со стрессом. Охладите руки. По некоторым исследованиям, прохладная вода замедляет частоту сердечных сокращений. Поэтому для того, чтобы снизить артериальное давление, можно подержать руки под струей холодной (не ледяной!) воды из крана. Желательно также выпить успокаивающий чай из мяты.

Можно ли употреблять алкоголь и курить, если есть проблемы с сердцем?

Около 20% всех случаев смерти вследствие заболеваний сердца напрямую связаны с курением. Оно является одним из ключевых факторов риска развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических сосудов. Почему так происходит?

Потому что никотин, который содержится в сигаретах:

снижает обеспечение сердца кислородом;

повышает артериальное давление и частоту сердечных сокращений;

повышает свертываемость крови;

повреждает клетки, которые устилают коронарные артерии и другие кровеносные сосуды.

Поэтому, прекратив курить, вы действительно поможете своему сердцу. Интересно, что в течение года после того, как человек бросил курить, риск ишемической болезни сердца снижается вдвое. А в течение 15 лет после того, как человек отказывается от этой привычки, риск развития инфаркта или инсульта снижается до уровня тех, кто никогда не курил.

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Что касается алкоголя, то именно сердце принимает на себя первый удар, когда человек выпивает бокал – второй. Перегоняя кровь, наполненную алкоголем, оно работает в усиленном режиме, поскольку нагрузка на него возрастает в несколько раз. Именно поэтому у людей в состоянии алкогольного опьянения наблюдается учащенное сердцебиение, при этом происходит нарушение нормального кровообращения, повышается кровяное давление, что ведет к разрушению мельчайших кровеносных сосудов.

Алкоголь может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания в достаточно раннем возрасте. Уже в 35 – 40 лет пьющие люди начинают испытывать признаки гипертонии, замечают перебои в работе сердца, либо неприятные покалывания. И по статистике, больше трети смертей от болезней сердца связано именно с употреблением алкоголя.

Следовательно, если проблемы с сердцем уже имеются, критически важно отказаться от табакокурения и употребления алкоголя.

Как можно предупредить заболевания сердечно-сосудистой системы?

Если не брать во внимание наследственную предрасположенность к таким болезням, то проблемы с сердцем часто возникают по следующим причинам: нездоровое питание, низкая физическая активность, курение, регулярное употребление алкоголя и постоянный стресс. Эти факторы плохо влияют не только на работу сердца, но и на прочность артерий, скорость кровообращения и мозговую активность человека. Предупредить сердечно-сосудистые заболевания вполне возможно.

Следует придерживаться простых правил, которые может выполнять абсолютно каждый:

Ежедневные физические нагрузки: зарядка, спортивные занятия, даже пешие прогулки помогут "разгрузить" сердце и держать весь организм в тонусе.

зарядка, спортивные занятия, даже пешие прогулки помогут "разгрузить" сердце и держать весь организм в тонусе. Здоровое питание. В первую очередь, выбирайте пищу с меньшим содержанием жиров, соли, не переедайте, употребляйте больше овощей и фруктов.

В первую очередь, выбирайте пищу с меньшим содержанием жиров, соли, не переедайте, употребляйте больше овощей и фруктов. Откажитесь от вредных привычек: курения и употребления алкоголя.

курения и употребления алкоголя. Следите за собственными эмоциями, учитесь менее остро реагировать на неприятности, которых в жизни не избежать.

С какого возраста следует начинать беспокоиться о сердце?

К сожалению, ситуация с заболеваниями сердечно-сосудистой системы сейчас такова, что консультироваться с кардиологом мужчинам стоит уже с 35 – 40 лет. Особенно, если есть наследственная предрасположенность к таким заболеваниям. Женщинам необходимо регулярно обследоваться у кардиолога с 45-летнего возраста.

Проходить обследование у кардиолога следует один раз в год, даже при отсутствии симптомов. Помните, что 80% преждевременных инфарктов и инсультов можно предупредить, если следить за собственным образом жизни и вовремя обращаться к врачу.