В Украине активно растет количество удаленных работников, среди которых – таргетологи, программисты, инстаграм-менеджеры. Свободный график позволяет выполнять работу даже в постели. Но такой образ жизни может принести немало недугов.

Удаленные работники жалуются на ощущение тяжести в спине, головные боли и ухудшение зрения. Подробнее об этом – читайте далее.

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Таргетолог Марина Рысь рассказала, что часто испытывает боль в спине, головокружение и проблемы со зрением. Девушка ведет малоподвижный образ жизни.

Она работает и учится дистанционно дома, поэтому боль в мышцах стала привычным явлением.

Начинаю замечать, что появляется нежелательный вес, тяжесть в спине от неправильного сидения, боль в глазах, шея начинает неметь,

– отметила Марина.

Чтобы разнообразить пассивный образ жизни, она ввела повседневное правило – ежедневно заниматься зарядкой.

"Начала заниматься дома спортом, кручу железный круг, приседаю. Стараюсь делать силовые нагрузки", – поделилась таргетолог.

Физические нагрузки – залог здорового самочувствия

Фитнес-тренеры уверяют, физические нагрузки на тело – залог хорошего самочувствия.

Если заниматься спортом дома нет ни сил, ни вдохновения, стоит больше гулять на улице, чтобы мышцы не деформировались. "Когда мы двигаемся, то улучшаем все состояние организма", – пояснила фитнес-тренер Татьяна Фигуляк.



Чтобы избежать симптомов дистанционной работы, следует тренироваться дома / Фото Getty images

При постоянной работе за компьютером сильнее всего страдает осанка. Малоподвижный образ жизни в будущем может спровоцировать артрит.

Чтобы этого избежать, врачи советуют сидеть за компьютером как можно ровнее, а после каждых 20 минут работы за монитором выполнять зарядку для глаз и разминать шею.

Максимально оборудовать удобное рабочее место, не сидеть на табуретке или в кровати. Должно быть кресло, обязательно ноги должны стоять на полу или подставке. И не забываем об освещении, чтобы не страдали глаза,

– подчеркнула семейный врач Екатерина Олесь.

Медики советуют избегать работы лежа на животе. Ведь работая в таком положении, человек получает не только большое напряжение на шею и локти, но и проблемы со сном.

Мозг перепрограммируется и перестает воспринимать кровать как место отдыха.

"Это грозит прежде всего увеличением массы тела и ожирением, что является фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также это большая нагрузка на позвоночник", – подчеркнула Екатерина Олесь.

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Следовательно, если работаете дома:

оборудуйте рабочее место;

установите экран монитора на уровне глаз;

приобретите удобный ровный стул или кресло, чтобы не сутулиться;

делайте зарядку и занимайтесь спортом.

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