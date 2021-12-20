Механизм страха

Чувство страха может провоцировать у человека учащенное дыхание, а боль заставляет тяжело дышать. До сих пор ученые не знали, как работает весь этот механизм. Теперь ученые обнаружили нейронную сеть, которая координирует ритмы дыхания с чувством боли и страха.

Внимание От головы до пят: как тревога разрушает наш организм

Как это работает

Сначала ученые сосредоточились на группе нейронов в стволе мозга – латерально парабрахиальном ядре.

Оказалось, что нейроны в ядре проецируются на миндалину, которая отвечает за страх и эмоциональное переживание боли, а нейроны в оболочке – в комплекс бетгинцера, определяющий ритм дыхания.

Нейроны ядра и оболочки влияют друг на друга в соответствии с сигналами в этих областях, заставляя человека дышать быстрее на фоне боли или беспокойства,

– объяснили ученые.

Теперь ученые впервые установили, что латерально парабрахиальное ядро координирует боль и дыхание, что объясняет связь одного с другим.

Перспектива открытия

Понимая этот механизм, у ученых появилась возможность разделить регуляцию боли и регуляцию дыхания для разработки препарата, который не угнетает дыхание.

Сегодняшняя проблема в том, что опиоиды уменьшают боль, но в то же время нарушают дыхание, поэтому люди умирают.

Теперь есть возможность манипулировать определенной группой нейронов, чтобы получить тот же эффект, но без осложнений.