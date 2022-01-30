Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составляет 31,7 миллиона доз.
Внимание Кто чаще попадает в больницу с Омикроном – вакцинированные или невакцинированные
Лидерами по количеству введенных доз являются:
- материковый Китай – почти 3 миллиарда доз, полностью вакцинировано 86,6% населения;
- Индия – 1,7 миллиарда доз, полностью вакцинировано 51% населения;
- страны Евросоюза – 825,6 миллиона доз, полностью вакцинировано 71,7% населения;
- США – 538 миллионов доз, полностью вакцинировано 63,1% населения;
- Бразилия – 360,5 миллиона доз, полностью вакцинировано 70,7% населения.
По данным агентства, на 100 человек во всем мире ввели 128 доз вакцины. В то же время распределение вакцин между странами было неравномерным.
Регионы с самыми высокими доходами вакцинируют в 10 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами,
– говорится в сообщении.
Распределение вакцин против COVID-19 в мире / Инфографика Bloomberg
Каков охват вакцинации населения Украины
- Вакцинальная компания против коронавируса продолжается с 24 февраля 2021 года. В целом Украина сейчас получила 43,9 миллиона вакцин.
- Сейчас темпы вакцинации замедлились. За прошедшие сутки, 29 января, сделали 34 202 прививки против коронавируса. Тогда как, еще 28 января было совершено более 78 тысяч прививок.
- Всего в стране проведено 30,2 миллиона прививок против COVID-19. По крайней мере, первую дозу получили 15,3 миллиона человек, а обе – 14,6 миллиона.
- Дополнительную дозу получили 16 597 человек, а бустерную – 333 018.
- План вакцинации предусматривает, что в августе должны были сделать 6 миллионов прививок, а с сентября – более 8 миллионов ежемесячно. Однако в реальности вышло так: в августе сделали 3,6 миллиона прививок, в сентябре – 3,2 миллиона, в октябре 8,4 миллиона прививок, в ноябре – 7,05 миллиона и в декабре – 3,7 миллиона.
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