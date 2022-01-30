Более 10 миллиардов прививок: у каких стран самые высокие показатели вакцинации против COVID-19

В мире по состоянию на 30 января сделали более 10,1 миллиарда прививок против COVID-19. Темпы вакцинации между регионами значительно отличаются.

Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составляет 31,7 миллиона доз.

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Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай – почти 3 миллиарда доз, полностью вакцинировано 86,6% населения;

Индия – 1,7 миллиарда доз, полностью вакцинировано 51% населения;

страны Евросоюза – 825,6 миллиона доз, полностью вакцинировано 71,7% населения;

США – 538 миллионов доз, полностью вакцинировано 63,1% населения;

Бразилия – 360,5 миллиона доз, полностью вакцинировано 70,7% населения.

По данным агентства, на 100 человек во всем мире ввели 128 доз вакцины. В то же время распределение вакцин между странами было неравномерным.

Регионы с самыми высокими доходами вакцинируют в 10 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами,

– говорится в сообщении.



Распределение вакцин против COVID-19 в мире / Инфографика Bloomberg

Каков охват вакцинации населения Украины

Вакцинальная компания против коронавируса продолжается с 24 февраля 2021 года. В целом Украина сейчас получила 43,9 миллиона вакцин.

Сейчас темпы вакцинации замедлились. За прошедшие сутки, 29 января, сделали 34 202 прививки против коронавируса. Тогда как, еще 28 января было совершено более 78 тысяч прививок.

Всего в стране проведено 30,2 миллиона прививок против COVID-19. По крайней мере, первую дозу получили 15,3 миллиона человек, а обе – 14,6 миллиона.

Дополнительную дозу получили 16 597 человек, а бустерную – 333 018.

План вакцинации предусматривает, что в августе должны были сделать 6 миллионов прививок, а с сентября – более 8 миллионов ежемесячно. Однако в реальности вышло так: в августе сделали 3,6 миллиона прививок, в сентябре – 3,2 миллиона, в октябре 8,4 миллиона прививок, в ноябре – 7,05 миллиона и в декабре – 3,7 миллиона.

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