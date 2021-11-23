Заметим, что незначительная часть украинцев привита препаратом от компании Johnson & Johnson. Их вакцина Janssen одновалентна, то есть вводится всего 1 раз.

Список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 в Украине расширят с 9 декабря

Сколько украинцев вакцинировали вчера

За минувшие сутки, 22 ноября, прививки против коронавируса сделали 270 258 жителей страны. 79 207 получили первую дозу, а вот остальные 191 051 – вторую.

Прививки проводились 1 020 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 249 пунктах прививки и в 457 центрах вакцинации.

Общие темпы вакцинальной кампании в Украине

Вакцинальная кампания против COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор прививки получили 12 914 335 человек.

12 914 333 украинцев получили по меньшей мере одну дозу вакцины, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек.

В общей сложности в стране провели 22 939 693 прививки против COVID-19 (и первой, и второй дозой).

Какие вакцины выбирали украинцы:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 226 441,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 430 815,

AstraZeneca – 1 558 498,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1189881.

В Минздраве отмечают! 88,2% госпитализированных из-за COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели доз вакцины. Известно, что 10% "вакцинированных" купили COVID-сертификаты. По меньшей мере, "на руках" есть 800 тысяч фальшивых паспортов вакцинации. Реальная статистика, вероятно, еще выше.