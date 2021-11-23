Более 10 миллионов украинцев полностью привиты против COVID-19: какими вакцинами больше всего

Против коронавируса иммунизировались уже более 10 миллионов жителей Украины. Это означает, что они прошли полный курс прививок, получив 2 дозы COVID-вакцины .

Заметим, что незначительная часть украинцев привита препаратом от компании Johnson & Johnson. Их вакцина Janssen одновалентна, то есть вводится всего 1 раз.

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Сколько украинцев вакцинировали вчера

За минувшие сутки, 22 ноября, прививки против коронавируса сделали 270 258 жителей страны. 79 207 получили первую дозу, а вот остальные 191 051 – вторую.

Прививки проводились 1 020 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 249 пунктах прививки и в 457 центрах вакцинации.

Общие темпы вакцинальной кампании в Украине

Вакцинальная кампания против COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор прививки получили 12 914 335 человек.

12 914 333 украинцев получили по меньшей мере одну дозу вакцины, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек.

В общей сложности в стране провели 22 939 693 прививки против COVID-19 (и первой, и второй дозой).

Какие вакцины выбирали украинцы:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 226 441,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 430 815,

AstraZeneca – 1 558 498,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1189881.

Как записаться на вакцинацию Через семейного врача,

Сервис Helsi,

По номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19,

Прийти и стать в живую очередь. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача. Вакцинироваться – очень просто. Для этого не обязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если же у вас есть семейный врач, то никаких документов с собой брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.