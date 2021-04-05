Более 10 тысяч больных в сутки: статистика COVID-19 в Украине
За минувшие сутки заболели коронавирусом 10 179 жителей Украины. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 254 пациента, в то же время выздоровели – 4 496 больных.
Источник:СНБО Украины
В частности, заболел 431 ребенок и 152 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировали в больницы 3 275 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на болезнь.
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Ситуация с тестированием
Лаборатории Минздрава провели 34 666 тестирований за сутки, в том числе методом ПЦР – 21 963, методом ИФА – 4 574, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8 129.
Темпы вакцинации
Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 1 258 человек. С начала прививочной кампании вакцинировали 291 824 человека, из них получили 1 дозу – 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.
Прививки проводили 39 мобильных бригад по иммунизации и в 75 пунктах вакцинации.
На сегодня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 407 003 человека.
Статистика заболеваемости в регионах и количество прививок:
- г. Киев – 458 случаев/ 130 прививок;
- Винницкая область – 233 случая/ 20 прививок;
- Волынская область – 241 случай/ 20 прививок;
- Днепропетровская область – 1 003 случая/ 40 прививок;
- Донецкая область – 254 случая/ 10 прививок;
- Житомирская область – 557 случаев/ 40 прививок;
- Закарпатская область – 165 случаев/ 20 прививок;
- Запорожская область – 293 случая/ 70 прививок;
- Ивано-Франковская область – 91 случай/ 88 прививок;
- Киевская область – 619 случаев/ 0 прививок;
- Кировоградская область – 108 случаев/ 20 прививок;
- Луганская область – 36 случаев/ 10 прививок;
- Львовская область – 1121 случай/ 110 прививок;
- Николаевская область – 287 случаев/ 60 прививок;
- Одесская область – 660 случаев/ 0 прививок;
- Полтавская область – 229 случаев/ 60 прививок;
- Ровненская область – 252 случая/ 50 прививок;
- Сумская область – 428 случаев/ 20 прививок;
- Тернопольская область – 441 случай/ 70 прививок;
- Харьковская область – 1155 случаев/ 250 прививок;
- Херсонская область – 176 случаев/ 0 прививок;
- Хмельницкая область – 439 случаев/ 40 прививок;
- Черкасская область – 361 случай/ 70 прививок;
- Черновицкая область – 254 случая/ 30 прививок;
- Черниговская область – 318 случаев/ 30 прививок.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала
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