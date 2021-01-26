Общее количество больных коронавирусом во всем мире перевалило за 100 миллионов. В то же время болезнь унесла жизни более 2 миллионов человек.

Источник: Worldometers

В то же время больше 72,5 миллиона человек выздоровели от коронавируса.

Важно Больше всего в Европе: в Великобритании умерло более 100 тысяч больных COVID-19

Лидером в мире по количеству больных уже длительное время остаются США. Там болезнь подтвердили у более 25 миллионов человек.

Страны-лидеры по количеству больных COVID-19

США – 25 934 924;

Индия – 10 689 268;

Бразилия – 8 881 853;

Россия – 3 756 931;

Великобритания – 3 689 746.

Украина в этом рейтинге занимает 17 место. С начала пандемии коронавируса в нашей стране заразились 1 197 107 человек.

Актуально В Украине 2 279 новых больных COVID-19, более 12 тысяч – выздоровели

Что следует знать о коронавирусе

Распространение опасного коронавируса началось с китайского города Ухань, который впоследствии изолировали. Однако даже несмотря на все карантинные мероприятия, вирус распространился по миру.

В начале пандемии больше всего среди стран Европы пострадала Италия. Страна долгое время была в изоляции.

В Украине первый случай инфицирования коронавируса зафиксировали 3 марта. Заболел мужчина из Черновцов, который путешествовал семьей по Италии.

По состоянию на 26 января 2021 года в некоторых странах мира уже началась вакцинация. Украина тоже ожидает первую партию вакцин, которая должна появиться в нашей стране уже в феврале.

Заметим, что 26 января премьер Денис Шмыгаль представил "дорожную карту" вакцинации населения против COVID-19. План состоит из 5 этапов, а главная цель – охватить не менее 50% населения до конца 2022 года.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала