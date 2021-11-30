За сутки 29 ноября в Украине 226 059 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 71 124 человека.

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Тем временем полностью иммунизированы – 154 935 человек. Это означает, что они получили две дозы и полностью прошли курс вакцинации.

Вакцинацию проводили:

999 мобильных бригад по иммунизации;

3 282 пункта вакцинации;

462 центра вакцинации населения.

Общие темпы прививок

Всего с начала вакцинальной кампании привили 13 391 656 человек, из них:

получили первую дозу – 13 391 654 человека;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 122 635 человек.

В общей сложности проведено 24 514 289 прививок.

Интересный факт "Вакцина" стала словом 2021 года

Какие препараты выбирали украинцы

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 399 407,

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 609 137,

AstraZeneca – 1 594 914,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 280 331.