Более 11 миллионов украинцев уже дважды привились против COVID-19
Источник:Минздрав
Вакцинация – это единственный эффективный способ оградить себя от коронавируса. Уже более 11 млн. украинцев получили две дозы прививки против COVID-19.
За сутки 29 ноября в Украине 226 059 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 71 124 человека.
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Тем временем полностью иммунизированы – 154 935 человек. Это означает, что они получили две дозы и полностью прошли курс вакцинации.
Вакцинацию проводили:
- 999 мобильных бригад по иммунизации;
- 3 282 пункта вакцинации;
- 462 центра вакцинации населения.
Общие темпы прививок
Всего с начала вакцинальной кампании привили 13 391 656 человек, из них:
- получили первую дозу – 13 391 654 человека;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 122 635 человек.
В общей сложности проведено 24 514 289 прививок.
Интересный факт "Вакцина" стала словом 2021 года
Какие препараты выбирали украинцы
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 399 407,
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 609 137,
- AstraZeneca – 1 594 914,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 280 331.
Как записаться на вакцинацию
Через семейного врача,
сервис Helsi,
по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19,
прийти и стать в живую очередь.
Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.