Суточная статистика

Так, за сутки 7 декабря в Украине 199 765 людей вакцинировали против коронавируса. Первую дозу получили 79 270 человек, полностью иммунизированные – 120 495 человек.

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Прививки проводили 968 мобильных бригад по иммунизации, 3 309 пунктов прививки и 466 центров вакцинации населения.

Общие темпы прививок

С начала вакцинальной кампании прививали 13 905 433 человека, из них получили первую дозу – 13 905 431 человека.

Полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 042 233 человека. Всего провели 25 947 664 прививки (и первой, и второй дозами).

Внимание! В Украине планируют запустить бустерную вакцинацию против коронавируса в январе 2022 года. Она касается людей из группы риска. В конце зимы прогнозируют новую волну COVID-19.

Какие вакцины использовали в целом

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 822 638,

Coronavac – 4 562 848,

Moderna – 1 412 290,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

AstraZeneca – 1 599 790,

Janssen (Johnson & Johnson's) –20 680.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала

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