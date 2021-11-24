Темпы вакцинации

Так, за сутки 23 ноября в Украине 286 121 человека вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 86 299 человек, полностью иммунизированы – 199 822 человека.

Актуально С коронавирусом в больницы попали более 4 тысяч украинцев за сутки: статистика

Прививки проводилось 1 058 мобильными бригадами по иммунизации, 3 290 пунктами прививки и 452 центрами вакцинации населения.

Какие вакцины выбирали украинцы:

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 4 260 609,
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 464 288,
  • AstraZeneca – 1 563 722,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna –1 204 148.

С начала вакцинальной кампании

Всего прививали 13 000 634 человека. Из них:

  • получили одну дозу-13 000 632 человека;
  • полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека.

Всего провели 23 225 814 прививок и первой, и второй дозой. Вместе с тем, незначительная часть украинцев привита препаратом от компании Johnson & Johnson. Их вакцина вводится всего 1 раз.

Вакцинация в Украине: главное

  • Она длится с 24 февраля. В целом Украина сейчас получила 33,3 миллиона доз вакцины. Украина также получит еще 50 миллионов доз COVID-вакцины от Pfizer в течение 2022 – 2023 годов.
  • Сейчас прививки делают препаратами от фармкомпаний AstraZeneca, Sinovac (вакцина CoronaVac), Pfizer (вакцина Comirnaty) и Moderna.

Обратите внимание Вакцинированные против коронавируса люди менее заразны: новое исследование

  • В соответствии с Национальным планом вакцинации против коронавируса, с мая 2021 года в Украине должны были делать минимум по 5,6 миллиона прививок ежемесячно. Для этого ежедневно нужно было вакцинировать примерно 182 тысячи человек. Однако таких темпов достичь не удалось.
  • Больше всего прививок сделали за октябрь – 8,4 миллиона.