Более 13 миллионов человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19

Против коронавируса уже вакцинировались по крайней мере одной дозой более 13 миллионов жителей Украины. Полный курс прививок, то есть получили 2 дозы COVID-вакцины, прошли более 10 миллионов.

Темпы вакцинации

Так, за сутки 23 ноября в Украине 286 121 человека вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 86 299 человек, полностью иммунизированы – 199 822 человека.

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Прививки проводилось 1 058 мобильными бригадами по иммунизации, 3 290 пунктами прививки и 452 центрами вакцинации населения.

Какие вакцины выбирали украинцы:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 260 609,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 464 288,

AstraZeneca – 1 563 722,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna –1 204 148.

С начала вакцинальной кампании

Всего прививали 13 000 634 человека. Из них:

получили одну дозу-13 000 632 человека;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека.

Всего провели 23 225 814 прививок и первой, и второй дозой. Вместе с тем, незначительная часть украинцев привита препаратом от компании Johnson & Johnson. Их вакцина вводится всего 1 раз.

Вакцинация в Украине: главное

Она длится с 24 февраля. В целом Украина сейчас получила 33,3 миллиона доз вакцины. Украина также получит еще 50 миллионов доз COVID-вакцины от Pfizer в течение 2022 – 2023 годов.

Сейчас прививки делают препаратами от фармкомпаний AstraZeneca, Sinovac (вакцина CoronaVac), Pfizer (вакцина Comirnaty) и Moderna.

В Минздраве отметили, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

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