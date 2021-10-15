Статистика COVID-19: как изменилась ситуация за сутки
В больницы госпитализированы 4 947 человек, 202 больных, к сожалению, скончались от осложнений коронавируса. В то же время выздоровели 4 591 человек.
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В Украине за прошедшие сутки заболели коронавирусом 13 624 человек, среди них 1 177 детей и 170 медработников.
В больницы госпитализированы 4 947 человек, 202 больных, к сожалению, скончались от осложнений коронавируса. В то же время выздоровели 4 591 человек.
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