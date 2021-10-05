Такие данные по состоянию на 5 октября. Вместе с тем, возникла одна важная проблема – некоторые люди делают, покупают или продают фейковые документы.
Внимание Врач, который продавал фейковые COVID-сертификаты, получил приговор – ОП
Подделка сертификатов
Правоохранители открыли сотни производств из-за подделки сертификатов, в том числе, 486 уголовных, еще 85 лицам уже объявили о подозрении.
Поэтому недавно правительство согласовало законопроект об уголовной ответственности за продажу и использование фейковых сертификатов.
Украинцам, которые сознательно используют фейки, грозит штраф до 34 тысяч гривен или до 2 лет лишения свободы,
– отметили в Минздраве.
Это легко отследить
Вместе с тем, в ведомстве отметили, часто мошенники обещают подделать сертификаты и внести данные в приложение "Дия". Это невозможно, ведь "Дия" только отображает информацию из реестров.
Чтобы фейковый COVID-сертификат появился в приложении "Дия", врач должен взять на себя ответственность и внести ложные сведения в ЭСЗ (Электронную систему здравоохранения). Это очень легко отследить, ведь он подписывает это своей е-подписью.
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Наказание за "липовые" документы и ложные сведения
22 сентября Кабинет министров поддержал проект закона, который предусматривает крупные штрафы и тюрьму за подделку ковидной документации. Законопроектом предлагается:
- штраф от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы до 2 лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы;
- штраф до 68 тысяч гривен или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1 – 3 года для медработников, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках;
- штраф до 170 тысяч или лишение свободы до 3 лет за подделку таких документов с целью распространения.