Такие данные по состоянию на 5 октября. Вместе с тем, возникла одна важная проблема – некоторые люди делают, покупают или продают фейковые документы.

Внимание Врач, который продавал фейковые COVID-сертификаты, получил приговор – ОП

Подделка сертификатов

Правоохранители открыли сотни производств из-за подделки сертификатов, в том числе, 486 уголовных, еще 85 лицам уже объявили о подозрении.

Поэтому недавно правительство согласовало законопроект об уголовной ответственности за продажу и использование фейковых сертификатов.

Украинцам, которые сознательно используют фейки, грозит штраф до 34 тысяч гривен или до 2 лет лишения свободы,

– отметили в Минздраве.

Это легко отследить

Вместе с тем, в ведомстве отметили, часто мошенники обещают подделать сертификаты и внести данные в приложение "Дия". Это невозможно, ведь "Дия" только отображает информацию из реестров.

Чтобы фейковый COVID-сертификат появился в приложении "Дия", врач должен взять на себя ответственность и внести ложные сведения в ЭСЗ (Электронную систему здравоохранения). Это очень легко отследить, ведь он подписывает это своей е-подписью.

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Наказание за "липовые" документы и ложные сведения

22 сентября Кабинет министров поддержал проект закона, который предусматривает крупные штрафы и тюрьму за подделку ковидной документации. Законопроектом предлагается: