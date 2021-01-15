Во французском Лионе провели первую в мире операцию по пересадке обеих рук и плеч. До этой операции проводили трансплантацию обеих рук, но без плеч.

Пересадку сделали гражданину Исландии. Он – бывший электрик, которому ампутировали обе руки в 26 лет после удара током на линии электропередачи, сообщает Gilmore Health. Интересно Прорыв в лечении рака яичников: ученые создали эффективные лекарства Детали уникальной операции Операция в больнице имени Эдуара Эррио длилась 15 часов, пришлось привлечь целый ряд врачебных бригад из различных государственных и частных медицинских учреждений.

Сейчас 48-летний гражданин Исландии находится в стабильном состоянии.

Мужчина переехал в Лион в 2013 году, через 2 года после того, как его досье на пересадку было принято. Он находился в списке ожидания 5 лет. Ранее Здоровье 24 рассказывало о команде ученых из Питсбургского университета, которым удалось вырастить мини печень из клеток кожи человека. Для этого специалисты перепрограммировали образцы тканей в индуцированные стволовые клетки, разделили их на несколько групп, чтобы распределить по направлениям развития тканей печени. Больше о Важнейших открытиях в медицине в 2020 году – читайте в материале.