Статистика COVID-19 в Украине
В больницы госпитализировали 3 541 человека с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 314 пациентов. В то же время выздоровели 4 380 человек.
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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской, Львовской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.
В течение суток лаборатории осуществили 113 077 тестирований на выявление SARS-CoV-2, в частности:
- методом ПЦР – 53 031
- методом ИФА – 9 964 человека
- экспресс-тестами – 50 082 человека
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 802 случая;
- Винницкая область – 222 случая;
- Волынская область – 407 случаев;
- Днепропетровская область – 1042 случая;
- Донецкая область – 985 случаев;
- Житомирская область – 703 случая;
- Закарпатская область – 209 случаев;
- Запорожская область – 742 случая;
- Ивано-Франковская область – 428 случаев;
- Киевская область – 494 случая;
- Кировоградская область – 99 случаев;
- Луганская область – 495 случаев;
- Львовская область – 1130 случаев;
- Николаевская область – 236 случаев;
- Одесская область – 1059 случаев;
- Полтавская область – 368 случаев;
- Ровненская область – 576 случаев;
- Сумская область – 674 случая;
- Тернопольская область – 612 случаев;
- Харьковская область – 1168 случаев;
- Херсонская область – 488 случаев;
- Хмельницкая область – 559 случаев;
- Черкасская область – 507 случаев;
- Черновицкая область – 672 случая;
- Черниговская область – 448 случаев.
Статистика вакцинации в Украине
Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 122 298 человек. В частности, для 59 428 людей это была первая доза вакцины, еще 62 870 человек получили вторую дозу, таким образом завершив процесс вакцинации против COVID-19.
В течение суток работали:
- 914 мобильных бригад,
- 3 038 пунктов прививки;
- 351 центр вакцинации.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала