Статистика COVID-19 в Украине

В больницы госпитализировали 3 541 человека с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 314 пациентов. В то же время выздоровели 4 380 человек.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской, Львовской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В течение суток лаборатории осуществили 113 077 тестирований на выявление SARS-CoV-2, в частности:

методом ПЦР – 53 031

методом ИФА – 9 964 человека

экспресс-тестами – 50 082 человека

Общая статистика С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 497 643 случая заболевания. По состоянию на 7 октября выздоровели 2 277 762 человека. Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 57 840 жителей страны.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 802 случая;

Винницкая область – 222 случая;

Волынская область – 407 случаев;

Днепропетровская область – 1042 случая;

Донецкая область – 985 случаев;

Житомирская область – 703 случая;

Закарпатская область – 209 случаев;

Запорожская область – 742 случая;

Ивано-Франковская область – 428 случаев;

Киевская область – 494 случая;

Кировоградская область – 99 случаев;

Луганская область – 495 случаев;

Львовская область – 1130 случаев;

Николаевская область – 236 случаев;

Одесская область – 1059 случаев;

Полтавская область – 368 случаев;

Ровненская область – 576 случаев;

Сумская область – 674 случая;

Тернопольская область – 612 случаев;

Харьковская область – 1168 случаев;

Херсонская область – 488 случаев;

Хмельницкая область – 559 случаев;

Черкасская область – 507 случаев;

Черновицкая область – 672 случая;

Черниговская область – 448 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации в Украине Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 122 298 человек. В частности, для 59 428 людей это была первая доза вакцины, еще 62 870 человек получили вторую дозу, таким образом завершив процесс вакцинации против COVID-19. В течение суток работали: 914 мобильных бригад,

3 038 пунктов прививки;

351 центр вакцинации. В общем, с начала вакцинальной кампании привито 7 360 202 человека: из них по крайней мере одну дозу получили – 7 360 200 человек,

полностью иммунизированы и получили по две дозы – 5 942 170 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 302 370 прививок.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала