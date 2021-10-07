Более 15 тысяч больных: в Украине снова выросла заболеваемость коронавирусом

7 октября 2021 , 08:14
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По состоянию на 7 октября суточный прирост больных коронавирусом в Украине составляет 15 125, среди инфицированных 1 421 ребенок и 341 медработник. Прививки против коронавируса получили 122 298 человек.

Статистика COVID-19 в Украине

В больницы госпитализировали 3 541 человека с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 314 пациентов. В то же время выздоровели 4 380 человек.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской, Львовской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В течение суток лаборатории осуществили 113 077 тестирований на выявление SARS-CoV-2, в частности:

  • методом ПЦР – 53 031
  • методом ИФА – 9 964 человека
  • экспресс-тестами – 50 082 человека

Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 497 643 случая заболевания. По состоянию на 7 октября выздоровели 2 277 762 человека.

Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 57 840 жителей страны.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 802 случая;
  • Винницкая область – 222 случая;
  • Волынская область – 407 случаев;
  • Днепропетровская область – 1042 случая;
  • Донецкая область – 985 случаев;
  • Житомирская область – 703 случая;
  • Закарпатская область – 209 случаев;
  • Запорожская область – 742 случая;
  • Ивано-Франковская область – 428 случаев;
  • Киевская область – 494 случая;
  • Кировоградская область – 99 случаев;
  • Луганская область – 495 случаев;
  • Львовская область – 1130 случаев;
  • Николаевская область – 236 случаев;
  • Одесская область – 1059 случаев;
  • Полтавская область – 368 случаев;
  • Ровненская область – 576 случаев;
  • Сумская область – 674 случая;
  • Тернопольская область – 612 случаев;
  • Харьковская область – 1168 случаев;
  • Херсонская область – 488 случаев;
  • Хмельницкая область – 559 случаев;
  • Черкасская область – 507 случаев;
  • Черновицкая область – 672 случая;
  • Черниговская область – 448 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации в Украине

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 122 298 человек. В частности, для 59 428 людей это была первая доза вакцины, еще 62 870 человек получили вторую дозу, таким образом завершив процесс вакцинации против COVID-19.

В течение суток работали:

  • 914 мобильных бригад,
  • 3 038 пунктов прививки;
  • 351 центр вакцинации.

В общем, с начала вакцинальной кампании привито 7 360 202 человека:

  • из них по крайней мере одну дозу получили – 7 360 200 человек,
  • полностью иммунизированы и получили по две дозы – 5 942 170 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 13 302 370 прививок.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Лукашевська