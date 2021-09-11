Более 150 израильтян, вернувшихся из Умани, больны COVID-19

За минувшие сутки, 10 сентября, у 156 израильтян обнаружили коронавирус. Они вернулись с празднования в Умани Рош а-Шана.

Еще примерно 2 тысяч израильтян вынуждены задержаться в Украине. Все из-за положительных тестов на коронавирус.

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Им предстоит соблюдать режим самоизоляции. В Израиль вернуться они смогут только после выздоровления.

Так, примерно 14,3% паломников, вернувшихся из Умани, имели положительный результат теста на COVID-19.

Поддельные COVID-тесты

В тамошнем Министерстве здравоохранения сообщили, что большинство людей, заразившихся вирусом, были привиты.

На этом фоне, в министерстве внутренней безопасности заявили, что 117 человек, вернувшихся из Украины, подозревают в подделке тестов на коронавирус. Их вызвали на допросы после выхода из режима самоизоляции.

Гражданам, которые воспользовались поддельными справками о тестах на коронавирус, угрожают:

уголовное преследование;

штраф;

срок до 5 лет лишения свободы.

Хасиды в Умани и коронавирус: коротко