Более 150 израильтян, вернувшихся из Умани, больны COVID-19
Источник:The Jerusalem Post
За минувшие сутки, 10 сентября, у 156 израильтян обнаружили коронавирус. Они вернулись с празднования в Умани Рош а-Шана.
Еще примерно 2 тысяч израильтян вынуждены задержаться в Украине. Все из-за положительных тестов на коронавирус.
Внимание Стартовал учебный год: как уберечь ребенка и семью от сезонных простуд и гриппа
Им предстоит соблюдать режим самоизоляции. В Израиль вернуться они смогут только после выздоровления.
Так, примерно 14,3% паломников, вернувшихся из Умани, имели положительный результат теста на COVID-19.Внимание! В тамошнем Министерстве здравоохранения сообщили, что большинство людей, заразившихся вирусом, были привиты.
Поддельные COVID-тесты
На этом фоне, в министерстве внутренней безопасности заявили, что 117 человек, вернувшихся из Украины, подозревают в подделке тестов на коронавирус. Их вызвали на допросы после выхода из режима самоизоляции.
Гражданам, которые воспользовались поддельными справками о тестах на коронавирус, угрожают:
- уголовное преследование;
- штраф;
- срок до 5 лет лишения свободы.
Хасиды в Умани и коронавирус: коротко
- В Умани завершилось празднование еврейского Нового года – Рош а-Шана, которое длилось с 6 по 8 сентября.
- Хасиды часто нарушали карантин, игнорируя масочный режим и противоэпидемиологические требования.
- За это время у 13 паломников подтвердили коронавирус: 9 в настоящее время находятся в Умани, еще 4 – вернулись в Израиль.