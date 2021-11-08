Актуальная статистика вакцинации за сутки
В течение последних суток укол от недуга сделали 85 083 жителя страны. Одну дозу получили 51 603 человека, полностью иммунизированные – 33 480 человек.
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Прививки проводили 585 мобильных бригад по иммунизации, 1 822 пункта прививки и 427 центра вакцинации населения.
Всего на прошлой неделе – с 1 по 7 ноября – сделали 1,6 миллиона прививок от коронавируса.
Наибольшее количество за 7 ноября сделали в Киеве – почти 12 тысяч. Меньше всего прививок за сутки сделали в Луганской области – 886. В этом же регионе меньше всего прививок за время кампании по вакцинации – 34 тысячи.
Общая статистика
С начала вакцинальной кампании привито 11 406 284 человека, из них:
- получили одну дозу – 11 406 282 человека;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 938 053 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего провели 19 344 335 прививок.
Какими вакцинами прививали украинцев
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 581 853,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 761 733
- AstraZeneca – 1 452 789,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
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Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала