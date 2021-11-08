Более 1,6 миллиона прививок сделали за первую неделю ноября, – Минздрав

В Украине по состоянию на 8 ноября в целом провели уже более 19 миллионов прививок. Только за первую неделю ноября удалось вакцинировать более 1,6 миллиона украинцев.

Актуальная статистика вакцинации за сутки

В течение последних суток укол от недуга сделали 85 083 жителя страны. Одну дозу получили 51 603 человека, полностью иммунизированы – 33 480 человек.

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Прививки проводили 585 мобильных бригад по иммунизации, 1 822 пункта прививки и 427 центра вакцинации населения.

Всего на прошлой неделе – с 1 по 7 ноября – сделали 1,6 миллиона прививок от коронавируса.

Наибольшее количество за 7 ноября сделали в Киеве – почти 12 тысяч. Меньше всего прививок за сутки сделали в Луганской области – 886. В этом же регионе меньше всего прививок за время кампании по вакцинации – 34 тысячи.

Общая статистика

С начала вакцинальной кампании привито 11 406 284 человека, из них:

получили одну дозу – 11 406 282 человека;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 938 053 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего провели 19 344 335 прививок.

Какими вакцинами прививали украинцев

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 581 853,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 761 733

AstraZeneca – 1 452 789,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

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Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала