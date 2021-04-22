За минувшие сутки в Украине выявили 16 235 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди инфицированных 663 ребенка и 319 медработников.

Как изменилась ситуация за сутки

В госпитализации нуждались 3 904 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, или подозрением на недуг и выраженной симптоматикой. От осложнений коронавируса умерли 470 пациентов. В то же время выздоровели – 18 831 больной.

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Лаборатории осуществили 101 981 тестирование: в частности методом ПЦР – 46 516, методом ИФА-17 644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 821.

Статистика COVID-19 С начала эпидемии в Украине: заболели – 1 990 353 человека;

выздоровели – 1 533 303 пациент;

умерли от осложнений – 41 266 больных.

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