Более 16 тысяч больных, почти 500 смертей: статистика COVID-19
За минувшие сутки в Украине выявили 16 235 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди инфицированных 663 ребенка и 319 медработников.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Как изменилась ситуация за сутки
В госпитализации нуждались 3 904 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, или подозрением на недуг и выраженной симптоматикой. От осложнений коронавируса умерли 470 пациентов. В то же время выздоровели – 18 831 больной.
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Лаборатории осуществили 101 981 тестирование: в частности методом ПЦР – 46 516, методом ИФА-17 644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 821.
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