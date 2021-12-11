Суточная статистика вакцинации

За вчера, 10 декабря, от коронавируса были вакцинированы 168 359 человек. В частности, первую дозу вакцины получили 55 798 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 112 561 человек.

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Прививки проводили 916 мобильных бригад по иммунизации; 3 287 пунктов прививки и 454 центра вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 14 087 749 человек:

из них получили первую дозу вакцины – 14 087 747 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 364 798.

В общем количестве в стране проведено 26 452 547 прививок.

Обратите внимание! Согласно рекомендациям ВОЗ показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

Какие вакцины использовали чаще всего

Coronavac – 4622781

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5933842

Covishield (AstraZeneca) – 487187

AstraZeneca​ – 1601647

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20680

Moderna – 1421614

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала

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