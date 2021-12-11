Суточная статистика вакцинации
За вчера, 10 декабря, от коронавируса были вакцинированы 168 359 человек. В частности, первую дозу вакцины получили 55 798 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 112 561 человек.
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Прививки проводили 916 мобильных бригад по иммунизации; 3 287 пунктов прививки и 454 центра вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 14 087 749 человек:
- из них получили первую дозу вакцины – 14 087 747 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 364 798.
В общем количестве в стране проведено 26 452 547 прививок.
Какие вакцины использовали чаще всего
- Coronavac – 4622781
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5933842
- Covishield (AstraZeneca) – 487187
- AstraZeneca – 1601647
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20680
- Moderna – 1421614
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала
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