Остальные – 57 747 – получили уже второй укол. То есть, они уже полностью вакцинированы против COVID-19.

Стоит знать Цифры снова растут: в Украине за сутки обнаружили почти 850 новых больных COVID-19

В течение суток работали:

  • 812 мобильных бригад;
  • 2 787 пунктов прививки;
  • 384 центра вакцинации.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании привиты 3 350 502 человека, из них получили одну дозу – 3 350 500 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 874 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Какие вакцины использовали

  • Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
  • Привито вакциной Coronavac – 1 015 292;
  • Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 224 329;
  • Привито вакциной AstraZeneca – 368 185;
  • Moderna – 255 290;
  • Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.

вакцини в україніДанные о вакцинах против коронавируса / данные: ВОЗ / Инфографика 24 канал