Остальные – 57 747 – получили уже второй укол. То есть, они уже полностью вакцинированы против COVID-19.
Стоит знать Цифры снова растут: в Украине за сутки обнаружили почти 850 новых больных COVID-19
В течение суток работали:
- 812 мобильных бригад;
- 2 787 пунктов прививки;
- 384 центра вакцинации.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании привиты 3 350 502 человека, из них получили одну дозу – 3 350 500 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 874 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Какие вакцины использовали
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
- Привито вакциной Coronavac – 1 015 292;
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 224 329;
- Привито вакциной AstraZeneca – 368 185;
- Moderna – 255 290;
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.
Данные о вакцинах против коронавируса / данные: ВОЗ / Инфографика 24 канал