Более 1,8 миллиона человек полностью вакцинированы в Украине

За минувшие сутки, 28 июля, в Украине против коронавируса прививали 143 534 человека. Из них 85 787 получили первую дозу препарата.

Остальные – 57 747 – получили уже второй укол. То есть, они уже полностью вакцинированы против COVID-19.

Стоит знать Цифры снова растут: в Украине за сутки обнаружили почти 850 новых больных COVID-19

В течение суток работали:

812 мобильных бригад;

2 787 пунктов прививки;

384 центра вакцинации.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании привиты 3 350 502 человека, из них получили одну дозу – 3 350 500 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 874 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании в целом провели 5 225 458 прививок.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Привито вакциной Coronavac – 1 015 292;

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 224 329;

Привито вакциной AstraZeneca – 368 185;

Moderna – 255 290;

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.

Данные о вакцинах против коронавируса / данные: ВОЗ / Инфографика 24 канал