Статистика вакцинации в сутки

Вчера вакцинировано против коронавируса 278 917 человек, в частности, первую дозу получили 183 294 человека, вторую дозу вакцины получили 95 623 человека – они завершили процесс иммунизации.

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Прививки проводили:

1 078 мобильные бригады по иммунизации,

3 190 пункта прививки,

423 центра вакцинации населения.

Общая статистика вакцинации

Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране привито 11 269 341 человек.

В частности, по крайней мере, одну дозу получили – 11 269 339 человек. Полностью иммунизированы, то есть получили две дозы препарата против коронавируса – 7 858 507 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общей сложности проведено 19 127 846 прививок.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины,

– отметили в Минздраве.

Какими вакцинами прививали украинцев

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 517 237,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 704 676,

AstraZeneca – 1 437 519,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

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Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала