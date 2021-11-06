Более 19 миллионов прививок: какими препаратами вакцинируют украинцев
Источник:Минздрав
В Украине на 6 ноября вакцинировали уже более 19 миллионов человек. За последние сутки прививки сделали более 270 тысяч жителей страны.
Статистика вакцинации в сутки
Вчера вакцинировано против коронавируса 278 917 человек, в частности, первую дозу получили 183 294 человека, вторую дозу вакцины получили 95 623 человека – они завершили процесс иммунизации.
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Прививки проводили:
- 1 078 мобильные бригады по иммунизации,
- 3 190 пункта прививки,
- 423 центра вакцинации населения.
Общая статистика вакцинации
Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране привито 11 269 341 человек.
В частности, по крайней мере, одну дозу получили – 11 269 339 человек. Полностью иммунизированы, то есть получили две дозы препарата против коронавируса – 7 858 507 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).
В общей сложности проведено 19 127 846 прививок.
93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины,
– отметили в Минздраве.
Какими вакцинами прививали украинцев
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 517 237,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 704 676,
- AstraZeneca – 1 437 519,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
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Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала