По меньшей мере одну дозу получили 2 миллиона
Количество вакцинированных украинцев выросло до более 2 миллионов, в целом сделано 2 901 017 прививок. Сейчас в стране продолжается четвертый этап вакцинации.
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В течение суток работали:
- 220 мобильных бригад;
- 330 пунктов прививки;
- 125 центров вакцинации.
Динамика вакцинации в стране
С начала прививочной кампании привито 2 059 728 человек, из них получили 1 дозу – 2 059 726 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 841 291 человек, в том числе двое получили одну дозу за рубежом.
Какие вакцины использовали
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 631 469,
- Cominarity (c-Biontech) – 581 774,
- AstraZeneca – 358 908,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
В Минздраве расследуют летальный случай после вакцинации
Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что 2 июля зафиксировали смерть 47-летнего мужчины. За несколько часов до этого ему сделали прививку от COVID-19 препаратом компании Pfizer.
Летальный случай сейчас рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики.
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Сравнение вакцин от COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала