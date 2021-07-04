По меньшей мере одну дозу получили 2 миллиона

Количество вакцинированных украинцев выросло до более 2 миллионов, в целом сделано 2 901 017 прививок. Сейчас в стране продолжается четвертый этап вакцинации.

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В течение суток работали:

220 мобильных бригад;

330 пунктов прививки;

125 центров вакцинации.

Динамика вакцинации в стране

По состоянию на 2 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 772 102 человек.

С начала прививочной кампании привито 2 059 728 человек, из них получили 1 дозу – 2 059 726 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 841 291 человек, в том числе двое получили одну дозу за рубежом.

Какие вакцины использовали

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 631 469,

Cominarity (c-Biontech) – 581 774,

AstraZeneca – 358 908,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

В Минздраве расследуют летальный случай после вакцинации

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что 2 июля зафиксировали смерть 47-летнего мужчины. За несколько часов до этого ему сделали прививку от COVID-19 препаратом компании Pfizer.

Летальный случай сейчас рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики.

Обратите внимание! Глава комиссии биобезопасности при СНБО Сергей Комиссаренко не считает, что смерть пациента связана с американским препаратом. Однако, по его словам, этот случай привлечет внимание мира.

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Сравнение вакцин от COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала