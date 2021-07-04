Более 2 миллионов иммунизированных украинцев: актуально о компании вакцинации от COVID-19
Источник:Минздрав
За прошедшие сутки в Украине иммунизировали от коронавирусной инфекции 38 857 человек. В частности, одну дозу получили 21 489 человек, две дозы, и так завершили иммунизацию – 17 368 человек.
По меньшей мере одну дозу получили 2 миллиона
Количество вакцинированных украинцев выросло до более 2 миллионов, в целом сделано 2 901 017 прививок. Сейчас в стране продолжается четвертый этап вакцинации.
К теме В Украине уменьшилась заболеваемость COVID-19
В течение суток работали:
- 220 мобильных бригад;
- 330 пунктов прививки;
- 125 центров вакцинации.
Динамика вакцинации в странеПо состоянию на 2 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 772 102 человек.
С начала прививочной кампании привито 2 059 728 человек, из них получили 1 дозу – 2 059 726 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 841 291 человек, в том числе двое получили одну дозу за рубежом.
Какие вакцины использовали
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 631 469,
- Cominarity (c-Biontech) – 581 774,
- AstraZeneca – 358 908,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
В Минздраве расследуют летальный случай после вакцинации
Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что 2 июля зафиксировали смерть 47-летнего мужчины. За несколько часов до этого ему сделали прививку от COVID-19 препаратом компании Pfizer.
Летальный случай сейчас рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики.Обратите внимание! Глава комиссии биобезопасности при СНБО Сергей Комиссаренко не считает, что смерть пациента связана с американским препаратом. Однако, по его словам, этот случай привлечет внимание мира.
Актуально Появились новые подробности о состоянии умершего мужчины до вакцинации Pfizer