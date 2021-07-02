Темпы вакцинации

Так, с начала прививочной кампании в целом привили 2 001 132 человек. Из них получили 1 дозу – 2 001 130 человек.

Внимание Коронавирусом в Украине заболело менее чем 700 человек за сутки: статистика

В течение суток работали:

  • 572 мобильные бригады;
  • 1 546 пунктов прививки;
  • 22 центра вакцинации.

Из всех иммунизованих 2 дозы получили 766 483 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В целом провели 2 767 613 прививок в Украине.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналуСравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала