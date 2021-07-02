Темпы вакцинации
Так, с начала прививочной кампании в целом привили 2 001 132 человек. Из них получили 1 дозу – 2 001 130 человек.
Внимание Коронавирусом в Украине заболело менее чем 700 человек за сутки: статистика
В течение суток работали:
- 572 мобильные бригады;
- 1 546 пунктов прививки;
- 22 центра вакцинации.
Из всех иммунизованих 2 дозы получили 766 483 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В целом провели 2 767 613 прививок в Украине.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала