Более 2 миллионов людей в Украине получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19

За прошедшие сутки, 1 июля, в Украине вакцинировали против коронавируса 90 959 человек. Одну дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированы – 55 487 человек.

Темпы вакцинации

Так, с начала прививочной кампании в целом привили 2 001 132 человек. Из них получили 1 дозу – 2 001 130 человек.

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В течение суток работали:

572 мобильные бригады;

1 546 пунктов прививки;

22 центра вакцинации.

По состоянию на 1 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек.

Из всех иммунизованих 2 дозы получили 766 483 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В целом провели 2 767 613 прививок в Украине.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала