Более 2 миллионов людей в Украине получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19
2 июля 2021 , 08:55Читати новину українською
Источник:Минздрав
За прошедшие сутки, 1 июля, в Украине вакцинировали против коронавируса 90 959 человек. Одну дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированы – 55 487 человек.
Темпы вакцинации
Так, с начала прививочной кампании в целом привили 2 001 132 человек. Из них получили 1 дозу – 2 001 130 человек.
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В течение суток работали:
- 572 мобильные бригады;
- 1 546 пунктов прививки;
- 22 центра вакцинации.
Из всех иммунизованих 2 дозы получили 766 483 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В целом провели 2 767 613 прививок в Украине.