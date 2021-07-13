Там после вакцинации против COVID-19, болезнь зафиксировали у более 200 человек. Заболели как сотрудники центра, так и добровольцы, которые пришли прививаться.
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Вспышка в центре вакцинации
Всего за то время протестировали 435 человек. У 204 из них подтвердили заражение коронавирусом.
Тем, кого прививали от COVID-19 с 9 по 12 июля в центре вакцинации – рекомендуют пойти на самоизоляцию минимум на 10 дней.
Известно, что каждый день в этом центре вакцинации делают примерно по 3 тысячи прививок.
Причина заражения
Медики сообщили, что вспышка коронавируса в центре вакцинации произошла одновременно со значительным ростом заболеваемости в стране.
Коронавирус в Малайзии: новый рекорд
- По состоянию на 13 июля, в Малайзии сообщили о 11 079 новых больных коронавирусом. Это наибольшее количество случаев за день, зафиксированное с момента начала пандемии.
- Всего с начала пандемии в Малайзии заболели 844 870 человек.
- От недуга умерли 6 260 человек.
- Еще 747 338 – выздоровели.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала