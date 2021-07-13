Более 200 человек заразились коронавирусом во время прививки в Малайзии

В Малайзии 13 июля вынужденно закрыли центр вакцинации. Все из-за вспышки коронавируса.

Там после вакцинации против COVID-19, болезнь зафиксировали у более 200 человек. Заболели как сотрудники центра, так и добровольцы, которые пришли прививаться.

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Вспышка в центре вакцинации

Всего за то время протестировали 435 человек. У 204 из них подтвердили заражение коронавирусом.

Тем, кого прививали от COVID-19 с 9 по 12 июля в центре вакцинации – рекомендуют пойти на самоизоляцию минимум на 10 дней.

По информации представителей центра, работу центра планируют возобовить уже 13 июля. К этому времени проведут дезинфекцию и сменят работников.

Известно, что каждый день в этом центре вакцинации делают примерно по 3 тысячи прививок.

Причина заражения

Медики сообщили, что вспышка коронавируса в центре вакцинации произошла одновременно со значительным ростом заболеваемости в стране.

Коронавирус в Малайзии: новый рекорд

По состоянию на 13 июля, в Малайзии сообщили о 11 079 новых больных коронавирусом. Это наибольшее количество случаев за день, зафиксированное с момента начала пандемии.

Всего с начала пандемии в Малайзии заболели 844 870 человек.

От недуга умерли 6 260 человек.

Еще 747 338 – выздоровели.



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