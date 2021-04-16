Индия за минувшие сутки подтвердила более 217 тысяч новых больных коронавирусом. Медики сообщают о нехватке коек, а города объявляют комендантский час.

В течение последних трех недель Индия сообщала о более 150 тысяч новых больных коронавирусом ежедневно. Характерной чертой второй волны коронавируса в Индии является то, что большинство людей бессимптомные. Самую крупную вспышку зафиксировали на западном штате Махараштра.

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Рост заболеваемости коронавирусом связан с распространением агрессивных штаммов коронавируса и отсутствием физического дистанцирования. Кроме того, Индия производит кислород на полную мощность, но страна все же должна вернуться к импорту.

К слову, в больнице Лок-Наяк Джай Пракаш Нараян в Нью-Дели в некоторых палатах два-три пациента делят односпальные кровати.

Ситуация ужасная. Мы – больница на 900 коек, но там ждет около 60 пациентов, и у нас нет места для них,

– заявил работник правительственной больницы в промышленном городе Нагпур Авинаш Гаванде.

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Последние дни в соцсетях в Индии стали все больше публиковать просьбы о помощи в поиске лекарств – ремдесивира и тоцилизумаба. Недостаток лекарств приводит к тому, что ими торгуют на черном рынке.

Данные взяты из BBC