Заболеваемость выросла в пять раз

Четвертый день во Франции фиксируют более 200 тысяч случаев болезни.

Внимание В 2022 году эпидемия COVID-19 быстро не исчезнет: на это влияет несколько факторов

Среднее количество новых случаев COVID-19 во Франции достигло исторического максимума в 157 651 и выросло за месяц почти в 5 раз.

К слову, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус в новогоднем обращении озвучил оптимистический прогноз по пандемии коронавируса.

По его словам, в 2022 году пандемия может закончиться, если страны будут активно бороться с распространением вируса.

Как появился вариант коронавируса Омикрон

Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

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