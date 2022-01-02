Заболеваемость выросла в пять раз
Четвертый день во Франции фиксируют более 200 тысяч случаев болезни.
Внимание В 2022 году эпидемия COVID-19 быстро не исчезнет: на это влияет несколько факторов
Среднее количество новых случаев COVID-19 во Франции достигло исторического максимума в 157 651 и выросло за месяц почти в 5 раз.
К слову, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус в новогоднем обращении озвучил оптимистический прогноз по пандемии коронавируса.
По его словам, в 2022 году пандемия может закончиться, если страны будут активно бороться с распространением вируса.
Как появился вариант коронавируса Омикрон
Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.
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