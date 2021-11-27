Суточная статистика вакцинации

Вакцинацию осуществляли 1 062 мобильных бригады, 3 288 пунктов прививки и 461 центр вакцинации.

Актуально COVID-19 в Украине: более 14 тысяч инфицировались, 568 умерли

Использовали четыре препарата:

Pfizer (Comirnaty) – 118 430 прививок,

Sinovac (CoronaVac) – 108 274,

AstraZeneca – 34 336,

Moderna – 18 736.

Общие темпы вакцинации

Вакцинальная кампания в Украине проходит с 24 февраля. С тех пор в стране сделали 24 054 784 прививки против коронавируса. По крайней мере, первую дозу получили 13,2 миллиона человек, а полностью вакцинировались – 10,8 миллиона.

В общей сложности проведено 24 054 784 прививки.

В то же время, согласно Национальному плану вакцинации против коронавируса, с мая в Украине должны были делать по меньшей мере по 5,6 миллиона прививок ежемесячно. Для этого ежедневно нужно было вакцинировать около 182 тысяч человек. Однако таких темпов добиться не удалось.

Обратит внимание! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых от коронавируса людей в мире к концу года должен составить 40%. Между тем, более 34% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации.

Европейская комиссия опубликовала статистику, согласно которой смертность от COVID-19 является самой высокой в ​​странах с низким уровнем вакцинации.