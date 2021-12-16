Суточная статистика вакцинации

За сутки 15 декабря 142 926 человек вакцинировались против COVID-19. Первую дозу получили 47 519, полностью иммунизированы – 95 407 человек.

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Прививки проводили 830 мобильных бригад по иммунизации, 3 362 пункта прививки и 464 центра вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании привиты 14 269 057 человек:

из них получили первую дозу – 14 269 055 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 человек.

Отмечается, что всего уже проведено 27 004 683 прививки.

Какие вакцины выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 013 320,

Coronavac – 4 681 366,

AstraZeneca – 1 60 7694,

Moderna – 1 43 1346,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

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