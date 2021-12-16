Суточная статистика вакцинации
За сутки 15 декабря 142 926 человек вакцинировались против COVID-19. Первую дозу получили 47 519, полностью иммунизированы – 95 407 человек.
Внимание Тревожные расстройства: почему чаще всего возникают, как их вовремя диагностировать и преодолеть
Прививки проводили 830 мобильных бригад по иммунизации, 3 362 пункта прививки и 464 центра вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании привиты 14 269 057 человек:
- из них получили первую дозу – 14 269 055 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 человек.
Отмечается, что всего уже проведено 27 004 683 прививки.
Какие вакцины выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 013 320,
- Coronavac – 4 681 366,
- AstraZeneca – 1 60 7694,
- Moderna – 1 43 1346,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала
Будет интересно – самые распространенные мифы о вакцинации