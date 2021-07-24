Зато 62 603 людям ввели вторую дозу препарата. Это означает, что они уже полностью закончили иммунизацию.
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Прививка проводилась 802 мобильными бригадами, а также в 2 692 пунктах прививки и в 267 центрах вакцинации.
В течение 23 июля украинцев вакцинировали такими препаратами:
- Coronavac – 40 229,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 47 410,
- AstraZeneca – 27 244.
Общие темпы вакцинации в Украине
От начала вакцинальной кампании против коронавируса привито 3 010 140 жителей страны, 3 010 138 из которых получили первую дозу.
Зато полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 681 734 человека (из них двое получили первую дозу за рубежом).
Всего в стране провели 4 691 872 COVID-прививки.
Какие вакцины использовали
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Привито вакциной Coronavac – 949 585,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1131 530,
- Привито вакциной AstraZeneca – 363 615,
- Moderna – 77 752,
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.
Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канал