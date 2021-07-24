Зато 62 603 людям ввели вторую дозу препарата. Это означает, что они уже полностью закончили иммунизацию.

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Прививка проводилась 802 мобильными бригадами, а также в 2 692 пунктах прививки и в 267 центрах вакцинации.

В течение 23 июля украинцев вакцинировали такими препаратами:

Coronavac – 40 229,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 47 410,

AstraZeneca – 27 244.

Общие темпы вакцинации в Украине

От начала вакцинальной кампании против коронавируса привито 3 010 140 жителей страны, 3 010 138 из которых получили первую дозу.

Зато полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 681 734 человека (из них двое получили первую дозу за рубежом).

Всего в стране провели 4 691 872 COVID-прививки.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привито вакциной Coronavac – 949 585,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1131 530,

Привито вакциной AstraZeneca – 363 615,

Moderna – 77 752,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.

Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канал