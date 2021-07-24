Более 3 миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу COVID-вакцины

За минувшие сутки, 23 июля, прививки против коронавируса сделали 152 675 жителям Украины. 90 072 из них получили первую дозу препарата.

Зато 62 603 людям ввели вторую дозу препарата. Это означает, что они уже полностью закончили иммунизацию.

К теме Первая доза вакцины AstraZeneca снижает риск смерти против COVID на 82%

Прививка проводилась 802 мобильными бригадами, а также в 2 692 пунктах прививки и в 267 центрах вакцинации.

В течение 23 июля украинцев вакцинировали такими препаратами:

Coronavac – 40 229,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 47 410,

AstraZeneca – 27 244.

Общие темпы вакцинации в Украине

От начала вакцинальной кампании против коронавируса привито 3 010 140 жителей страны, 3 010 138 из которых получили первую дозу.

Зато полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 681 734 человека (из них двое получили первую дозу за рубежом).

Всего в стране провели 4 691 872 COVID-прививки.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привито вакциной Coronavac – 949 585,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1131 530,

Привито вакциной AstraZeneca – 363 615,

Moderna – 77 752,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.

Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канал