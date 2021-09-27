Более 3 тысяч больных за сутки и 1500 госпитализированных: статистика COVID-19

В течение суток в Украине обнаружили 3007 случаев инфицирования коронавирусом, среди больных 286 детей и 32 медработника. Также за сутки воскресенья вакцинировали против коронавируса 37 153 жителя страны.

Статистика распространения COVID-19

В больницы были госпитализированы 1 478 человек с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений болезни умерли 94 пациента. Зато выздоровели – 952 человека.

Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

За сутки лаборатории осуществили 26 912 тестов на выявление SARS-CoV-2, в частности:

методом ПЦР – 13 202,

методом ИФА – 2 688,

экспресс-тестами – 11 022.

Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 2 395 404 случая заболевания. По состоянию на 27 сентября выздоровели – 2 245 144 человека.

Жертвами коронавируса стали 55 720 жителей страны.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев – 135 случаев;

Винницкая область – 102 случая;

Волынская область – 121 случай;

Днепропетровская область – 371 случай;

Донецкая область – 163 случая;

Житомирская область – 166 случаев;

Закарпатская область – 15 случаев;

Запорожская область – 175 случаев;

Ивано-Франковская область – 61 случай;

Киевская область – 60 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 67 случаев;

Львовская область – 241 случай;

Николаевская область – 83 случая;

Одесская область – 163 случая;

Полтавская область – 34 случая;

Ровненская область – 53 случая;

Сумская область – 95 случаев;

Тернопольская область – 180 случаев;

Харьковская область – 233 случая;

Херсонская область – 77 случаев;

Хмельницкая область – 56 случаев;

Черкасская область – 43 случая;

Черновицкая область – 282 случая;

Черниговская область – 25 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Актуальная статистика вакцинации

Со вчерашнего дня в Украине вакцинировали против коронавируса 37 153 человека: одну дозу получили 21 836 человек, полностью иммунизированы – 15 317 человек.

Всего в Украине, с начала прививочной кампании, привиты 6 781 527 человек:

из них получили одну дозу – 6 781 525 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 458 838 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

То есть, всего проведено 12 240 363 прививок.

Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала