Более 3 тысяч больных за сутки и 1500 госпитализированных: статистика COVID-19
Источник:Минздрав
В течение суток в Украине обнаружили 3007 случаев инфицирования коронавирусом, среди больных 286 детей и 32 медработника. Также за сутки воскресенья вакцинировали против коронавируса 37 153 жителя страны.
Статистика распространения COVID-19
В больницы были госпитализированы 1 478 человек с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений болезни умерли 94 пациента. Зато выздоровели – 952 человека.
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За сутки лаборатории осуществили 26 912 тестов на выявление SARS-CoV-2, в частности:
- методом ПЦР – 13 202,
- методом ИФА – 2 688,
- экспресс-тестами – 11 022.
Общая статистика
С начала пандемии COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 2 395 404 случая заболевания. По состоянию на 27 сентября выздоровели – 2 245 144 человека.
Жертвами коронавируса стали 55 720 жителей страны.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев – 135 случаев;
Винницкая область – 102 случая;
Волынская область – 121 случай;
Днепропетровская область – 371 случай;
Донецкая область – 163 случая;
Житомирская область – 166 случаев;
Закарпатская область – 15 случаев;
Запорожская область – 175 случаев;
Ивано-Франковская область – 61 случай;
Киевская область – 60 случаев;
Кировоградская область – 6 случаев;
Луганская область – 67 случаев;
Львовская область – 241 случай;
Николаевская область – 83 случая;
Одесская область – 163 случая;
Полтавская область – 34 случая;
Ровненская область – 53 случая;
Сумская область – 95 случаев;
Тернопольская область – 180 случаев;
Харьковская область – 233 случая;
Херсонская область – 77 случаев;
Хмельницкая область – 56 случаев;
Черкасская область – 43 случая;
Черновицкая область – 282 случая;
Черниговская область – 25 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Актуальная статистика вакцинации
Со вчерашнего дня в Украине вакцинировали против коронавируса 37 153 человека: одну дозу получили 21 836 человек, полностью иммунизированы – 15 317 человек.
Всего в Украине, с начала прививочной кампании, привиты 6 781 527 человек:
- из них получили одну дозу – 6 781 525 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 458 838 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
То есть, всего проведено 12 240 363 прививок.
Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала