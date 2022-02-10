Ремдесивир (100 мг) разрешен Министерством здравоохранения. Его можно использовать в стационарном лечении пациентов с COVID-19, входящих в группы риска.

Внимание Минздрав зарегистрировал Молнупиравир для лечения COVID-больных: что известно о препарате

Препарат был приобретен за деньги из государственного бюджета. Стоимость одного флакона составляет 300 гривен.

Всего на 43 711 флаконов израсходовали 13 113 300 гривен.

К слову. Еще в конце 2021 года, по поручению Минздрава, закупили более 60 тысяч флаконов Ремдесивира. А 20 тысяч флаконов, прибывших в Украину накануне, в январе 2022 года, уже развезли в регионы.

Другие лекарства против COVID-19

Отметим, что Минздрав планирует использовать 4 препарата для лечения COVID-больных:

Молнупиравир для снижения рисков болезни;

Паксловид – противовирусный препарат от компании Pfizer;

Тоцилизумаб – против воспаления, провоцирующего COVID-19 у тяжелых пациентов;

и Ремдесивир.

Ремдесивир – что это? Внутривенный препарат разработала американская компания Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола. Однако он оказался неэффективным в борьбе с этой инфекцией. После этого его начали исследовать в эффективности против коронавируса.

Как и другие противовирусные препараты, Ремдесивир помогает иммунной системе начать бороться с вирусом еще до того, как она его "узнала".

Правда, ВОЗ не рекомендует Ремдесивир для лечения пациентов, больных COVID-19. Результаты не показали значительного влияния препарата Ремдесивир на выздоровление пациентов.